外資力挺聯發科 估4G晶片價格將上漲5-10%

外資今 (18) 日出具報告指出，儘管新興市場受疫情影響，不過，4G 晶片需求持續強勁，聯發科 (2454-TW)4G 晶片價格可望調漲 5-10%，同時在中國去美化下，中國品牌廠可望採用聯發科年底推出的天璣 2000，有助聯發科長期動能，因此重申買進評等，目標價維持 1280 元。

外資表示，儘管近期手機市場雜音不斷，不過，根據最新調查顯示，4G 晶片供給依舊吃緊，加上晶圓代工廠再度調漲代工費用，聯發科 4G 手機晶片可望跟進漲價。

此外，近期美國議員要求將榮耀列入實體清單，外資認為，由於榮耀手機均採用高通 (QCOM-US)5G 高階晶片，未來若榮耀被列入清單中，其他中國品牌如 OPPO、Vivo 及小米，為搶食市占率及提高自製化，勢必擴大對聯發科下單。

聯發科也持續豐富產品組合，外資補充，聯發科為鞏固中國入門機種，即將推出天璣 700 的 5G 晶片，可望獲各大手機品牌廠採用。

外資看好，由於目前仍未至 5G 商轉的高峰期，聯發科營運還有向上空間，加上其股價近期下跌，隱含殖利率也提高，外資估，聯發科今年每股純益約 62 元，隱含殖利率達 5% 以上。