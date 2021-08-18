〈台幣〉跟隨台股翻揚 匯價貶轉升收27.843元
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台股今 (18) 日上演驚奇翻紅秀，新台幣兌美元也由貶轉升，外資積極匯入，加上出口商拋匯，帶動匯價一度彈升至 27.81 元，終場升勢略為收斂，終場收在 27.843 元，升值 2.6 分，台北及元太外匯市場總成交值 13.99 億美元。
韓國股匯市在政府官員出面信心喊話下，終於止跌回升，新台幣匯率早盤以 27.9 元小貶開出後，由於外資大舉匯入拋售美元，推升台幣走揚，一度升抵 27.81 元，升值 5.9 分。
不過，部分進口商尾盤也陸續進場買匯，因此壓抑升幅，終場新台幣兌美元以 27.843 元作收，升值 2.6 分，台北外匯市場成交值 9.95 億美元，元太外匯市場成交值 4.04 億美元。
不過，受到中國出手監管網科業、Delta 病毒擴散及阿富汗情勢影響，亞洲股匯市近來走勢動盪，避險美元仍偏強，雖然新台幣相對亞幣抗跌，但短期恐持續震盪整理。
觀察亞幣兌美元表現，根據央行公布的數據，韓元今日強彈 0.71%，新台幣升值 0.09%，日圓則貶值 0.25%，新加坡幣、新台幣同步走弱。歐元貶值 0.41%，美元指數上漲 0.37%。