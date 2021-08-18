〈台幣〉跟隨台股翻揚 匯價貶轉升收27.843元

台股今 (18) 日上演驚奇翻紅秀，新台幣兌美元也由貶轉升，外資積極匯入，加上出口商拋匯，帶動匯價一度彈升至 27.81 元，終場升勢略為收斂，終場收在 27.843 元，升值 2.6 分，台北及元太外匯市場總成交值 13.99 億美元。

韓國股匯市在政府官員出面信心喊話下，終於止跌回升，新台幣匯率早盤以 27.9 元小貶開出後，由於外資大舉匯入拋售美元，推升台幣走揚，一度升抵 27.81 元，升值 5.9 分。

不過，部分進口商尾盤也陸續進場買匯，因此壓抑升幅，終場新台幣兌美元以 27.843 元作收，升值 2.6 分，台北外匯市場成交值 9.95 億美元，元太外匯市場成交值 4.04 億美元。

不過，受到中國出手監管網科業、Delta 病毒擴散及阿富汗情勢影響，亞洲股匯市近來走勢動盪，避險美元仍偏強，雖然新台幣相對亞幣抗跌，但短期恐持續震盪整理。

觀察亞幣兌美元表現，根據央行公布的數據，韓元今日強彈 0.71%，新台幣升值 0.09%，日圓則貶值 0.25%，新加坡幣、新台幣同步走弱。歐元貶值 0.41%，美元指數上漲 0.37%。