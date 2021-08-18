人民幣中間價貶 150 基點 逼近6.5關卡 創三周新低

美國經濟不如預期，零售銷售月減 1.1%，超出市場預期，加上阿富汗政權紛擾、中國經濟下滑，及 Delta 變種病毒擴散可能帶來的經濟不確定性，刺激美元指數走揚。

在美元走升之下，周三 (18 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調貶 150 基點，報 1 美元兌 6.4915 人民幣，直逼 6.5 大關，創三周來新低。

法國農業信貸銀行稱，外匯市場的價格走勢受到投資人擔憂情緒的主導，投資人擔心全球經濟可能無法承受 Fed 貨幣政策正常化所導致的流動性緊縮衝擊。

另一方面，有分析指出中國不斷針對產業加強控管，外資持有中概股的意願已大幅減少。外資普遍認為，雖然中國市場龐大，長遠來看經濟具有潛力，但近期一連串的產業政策讓相關企業營運成長的前景出現疑慮，因此先行撤出資金，待日後觀察政策落實後的產業動態，再重新評估中概股估值。

今日早盤離岸人民幣回穩，主要受到 A 股與港股走勢平穩的因素影響。港股在連續數日的賣壓衝擊之下，今日早盤暫時呈現止跌跡象。這使得離岸人民幣約在 1 美元兌 6.48 人民幣附近狹幅震盪。

截至上午 10:24 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4858 人民幣，升值 42 基點，幅度 0.06%。

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.4837 人民幣，升值 26 基點，幅度 0.04 %。

