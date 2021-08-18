鋼聯獲鋅價持穩及新增廢棄物處理支撐 下半年營運樂觀

鋼聯 (6581-TW) 今 (18) 日召開股東常會，總經理方彥斌指出，未來營運透過新增廢棄物處理項目，可望持續帶動成長動能，同時，在大陸限產鋼、鐵、鋅等情形下，預期下半年國際鋅價每噸將在 2900-3000 美元左右，有助鋼聯氧化鋅銷售。

方彥斌指出，在目前海運壅塞情況下，鋼聯各大洲客戶分布平均，出口區域調節順暢，不致受影響。

鋼聯 2020 年底完成第 4、5 座蒸壓釜擴充產線至 5 條，今年將拉高處理量能增加 30%，廠內同時設置兩座再生粒料專用預拌混凝土廠，方彥斌指出，今年已陸續出貨，並跨足爐碴預拌混凝土業，專廠專用流向完全掌控。

同時，鋼聯預計第三季起取得各項再利用許可後，營運可望大幅邁進，成為國內資源廢棄物循環產業龍頭。

鋼聯今年第四季將新增 3 大項共 11 類型不同資源廢棄物料源，以充份利用剩餘產能，鋼聯新增包括增加不銹鋼集塵灰與棄置場所集塵灰來源、電鍍業含鋅脫水污泥、其他含鋅灰 / 渣資源廢棄物及產品、焚化廠低氯焚化飛灰、熱能資源廢棄物等，逐步邁向多元化成長動能布局，除原有煉鋼集塵灰與污染土壤物料外，將增加國內難處理高單價的廢棄物並帶動整體營收及獲利的成長。