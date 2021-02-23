鋼聯去年Q4獲利創2年新高 全年EPS3.66元 擬配發3元股利

鋼聯 (6581-TW) 去年第四季受惠鋅價走高，單季營收 6.05 億元，創 8 季新高，單季稅後純益 2.36 億元，同步改寫 8 季新高，勝過 2020 年前三季獲利總和，全年稅後純益 4.08 億元，年增 2.18%，每股純益 3.66 元。今 (23) 日董事會決議配發 3 元現金股利，優於上一年的 2.6 元。

鋼聯董事會決議，將在 5 月 27 日召開股東會；鋼聯 2020 年全年財報營收 16.22 億元，年減 1.72%，毛利率 45.54%，年增 1.07 個百分點，稅後純益 4.08 億元，年增 2.18%，每股純益 3.66 元。

鋼聯看好鋅價將維持高檔震盪，加上原料焦碳價格下滑，有助獲利提升，在國際鋅價走高趨勢不變下，鋼聯推估，上游原料來源不足，同時，美國的鋅金屬冶煉業者也首度向鋼聯探詢下訂單採購鋼聯生產的氧化鋅可行性，鋼聯樂觀今年業績可望成長。

鋼聯總經理方彥斌指出，2020 年上半年因新冠狀病毒肺炎疫情影響，鋅金屬庫存量持續增加，凸顯市場擔憂疫情對需求的打擊，隨著全球經濟受疫情影響的不確定性，拖累國際鋅價下跌，但去年下半年美元指數下滑，且歐美國家重啟經濟活動，促使國際鋅價逐步回升至每公噸 2800 美元。

鋼聯統計指出，2020 年全年平均鋅價 2265 美元，較 2019 年實際數 2549 美元減少 11%，拖累鋼聯產品氧化鋅銷售單價，造成去年前三季營收、獲利衰退。

方彥斌指出，2020 年鋼聯主要燃料成本的焦碳價格，受疫情打擊需求減緩，單價下滑，較 2019 年降價 27%，對鋼聯推升獲利有助益。

台灣鋼聯 100% 轉投資子公司台鋼資源，跨足爐碴再利用產製綠色環保建材，符合循環經濟產業政策。2020 年底完成第 4、5 座蒸壓釜擴充產線至 5 條，2021 年起將拉高處理量能增加 30%。此外，廠內同時設置兩座再生粒料專用預拌混凝土廠，已於 2020 年底正式啟用，將跨足爐碴預拌混凝土業。