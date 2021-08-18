總管理處員工確診 台電：全面實施快篩、半數員工明起居家辦公

台電總管理處近日爆發新冠肺炎 (COVID-19) 確診案例，台電今 (18) 日發出聲明表示，因應人員確診狀況，將擴大防疫措施，包含總管理處所有人員普篩、電力調度關鍵人力進行 PCR 檢測等，半數員工也將自明 (19) 日起改採居家辦公，以減少人員群聚。

台電表示，自 8 月 11 日傳出確診案例後，已緊急安排密切接觸者居家隔離，並要求進行快篩、PCR 檢測，當時篩檢結果均為陰性，但為求保險，台電自主要求相關同仁每五天篩檢一次，經再度檢測後，在 8 月 16 日再發現確診案例。

由於總處大樓再傳確診案例，台電指出，今日已安排總管理處大樓所有人員全面進行普篩，也將針對案例所在樓層、接觸者，進行全面 PCR 篩檢，同時擴大針對所有電力調度人員進行 PCR 檢測，預計將檢測約 300 人。

此外，台電表示，針對確診同仁工作樓層，昨 (17) 日完成消毒後，將全面淨空三天，同樓層員工均採居家辦公，總處大樓也將採取分艙、分流措施，並全面加強清消。

台電強調，中央防疫指揮中心也助派防疫醫師等協助落實分組、動線規劃，將依防疫專業、全力配合辦理，並維持全台穩定供電責任。