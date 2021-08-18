疫情重創 台灣史上最大規模飯店換手潮

疫情嚴重衝擊飯店業，連老牌的第一家股票上市飯店股華園飯店也不堪虧損，7 月宣告以總價 27 億元，賣給永信建設大股東永碩投資公司。據統計，自 2020 年至今，飯店轉手交易金額近 600 億元，堪稱史上最大飯店轉手潮。

根據《財訊》報導，三級警戒後，台灣飯店很難熬，面臨前所未有的衝擊，華園本館也淹沒在時代的洪流，成為回憶。雲品集團董事長盛治仁表示，「來客數不是砍五成，是消失」，預計台灣打完兩劑疫苗至少還需要半年，就算接種完畢，仍有變種病毒問題，短中期很難樂觀。

台北市旅館公會理事長韋建華表示，目前台北市約有 657 家旅館，其中約 350 家是採租賃、300 家屬於自有資產，估計租賃的有逾 120 家等著頂讓。而許多旅館房東的租客落跑，甚至十個月不繳租金，逼得房東送法院裁定解約的案件多到不勝枚舉。

根據《財訊》報導，自 2020 年至今，有 576 億元的飯店轉手金額，大都是整棟單一的知名飯店、汽車旅館等，還不包括分割樓層的旅店。最大筆成交金額為 268 億元的台北王朝大酒店，賣方是仙尼蕾德，買方為富邦人壽。次高為新竹市的英迪格酒店，新光人壽以 56.4 億元，向英屬維京群島商科晟公司買下公道五路上英迪格酒店所在的三棟大樓，賣方售後回租五年，年收益率逾 3.8%。

如果以地域來看，北部因為資產價格昂貴，除了王朝大酒店，只有皇家季節南西館、林森北路亞士都、衡陽路太空艙出售，總交易金額只有 17 億元。相對來說，台中這兩年就有超過 160 億元的旅館交易，光是汽車旅館就逾 140 億元。這不完全反映旅宿業的汰弱留強，反而是重劃區地主完成養地階段性任務，趁著房產市場大好，把低度開發的旅館轉售，供建商開發。

疫情讓全球的飯店業面臨大洗牌，台灣也不例外，在愈來愈多國際品牌引進台灣後，未來本土的飯店品牌勢必受到重大挑戰。可以確定的是，有銀彈的人就是最後贏家。