雙引擎發威 智冠下半年營運逐季增溫

遊戲廠智冠 (5478-TW) 今 (18) 日召開法說，集團財管中心總經理鍾興博指出，上半年未有重量級遊戲新作推出，隨著下半年網龍將推出新作，營收與獲利有表現空間，加上《天地劫》將在台港澳發行，分成收益值得期待，下半年業績可望逐季成長。

智冠近年來事業布局以遊戲、網路行銷、金融科技三大事業群為主，鍾興博表示，今年 IP 授權遊戲《天地劫》3 月在中國推出，獲得 App Store 第三名、Google 第六名的好成績，5 月起陸續有權利金及分成營收入帳，單月約 5000 萬元，可望穩定貢獻營運，台港澳也已在 8 月 12 日上市，9 月就可望開始認列分成。

除 IP 授權外，智冠旗下遊戲研發子公司中華網龍 (3083-TW) 目前有 2 款新作開發中，鍾興博表示，《天子傳奇 M》及《尋秦記》進度均相當順利，預計至少有一款會在第四季推出，其中，《天子傳奇 Online》2010 年推出至今仍持續營運中，擁有長期累積的玩家，預期手遊版推出也會有不錯成績。

代理遊戲子公司遊戲新幹線，今年 7 月與弘煜科聯合發行《風色幻想 SP 手機版》已於 8 月推出更新，目前表現持平，《三國群英傳 M》仍是營運主力。至於美術事業智凡迪今年接《天堂 M》的客服服務，第二季營運順利轉盈。

金融科技事業群藍新集團去年線上代收金流規模達 530 億元，全年順利轉盈、獲利約 2000 萬元。鍾興博表示，今年致力拓展線下市場，上半年金流規模已達 300 億元，全年會再比去年成長。