華碩電競營收占比逾4成 攜手Alan Walker再推旗艦新筆電

品牌大廠華碩 (2357-TW) 電競事業布局有成，統計上半年電競營收比重已達逾 4 成，今 (18) 日晚間也舉行線上新品發表會，再度聯手知名電音 DJ Alan Walker 推出新款電競筆電 ROG Zephyrus G14 AW SE，可望為下半年電競營運再添動能。

華碩去年就與 Alan Walker 合作推出聯名款 ROG Zephyrus G14，今年更積極搶攻電競市場商機，ROG 電競手機第二季熱銷也成功翻轉手機事業單季達損平，周一更攜手高通 (QCOM-US) 再推兩款新機，電競筆電方面則是再度聯手 Alan Walker 推出旗艦機種搶市。

華碩表示，ROG Zephyrus G14 AW SE 為 14 吋輕薄機身，搭載最新八核心超微 (AMD-US) Ryzen 9 5900HS 處理器、輝達 (NVDA-US)GeForce RTX 3050 Ti 顯示卡，壓克力外箱也是驚喜亮點，在連接筆電後，將可化身為 ROG Remix 混音盒，內建 18 種獨家 Alan Walker 音效。

產品設計上，華碩指出，ROG Zephyrus G14 AW SE 配備 QHD 120Hz 螢幕，具備 100% DCI-P3 色域、通過 Pantone 認證，4 顆揚聲器包含雙重低音喇叭、採 Dolby Atmos 技術，同時內建雙向式 AI 降噪功能，價格方面，建議售價為 59900 元起。

營運方面，雖然筆電市場近期雜音不斷，但華碩仍正向看待下半年營運，認為第三季需求續強、第四季能見度也高，其中又以商用、電競需求最為強勁，華碩也看好，隨著電競生態圈持續擴大，今年電競營收比重將從 40% 再進一步提升至 45%。