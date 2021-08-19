〈台股盤前要聞〉當沖降稅延長3年、正達3D玻璃奪大單 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，行政院 19 日院會，將拍板通過當沖降稅優惠延長 3 年，證交稅稅率維持千分之 1.5；正達車用 3D 玻璃接單再度傳出捷報，近期又拿下另一家歐系豪華車廠訂單，第三季末量產出貨。以下是今 (19) 日必看重要財經新聞。

當沖降稅拍板稅率不變再延三年 8/19 政院院會討論

當沖降稅定案，確定將再延長三年、證交稅稅率維持千分之 1.5，修正草案預計今 (19) 日將送交行政院院會討論，通過後再送立法院審議，目標希望能在下會期三讀通過。閱讀全文...

正達 3D 玻璃再奪歐系豪華車大單 第三季末量產出貨

鴻海 (2317-TW) 旗下正達 (3149-TW) 第二季轉虧為盈，近期接單又傳捷報，車用 3D 玻璃出貨繼已獲歐洲某一線豪華車廠採用後，近期又拿下另一家歐系豪華車廠訂單，第三季末量產出貨，車用布局逐步開花結果。閱讀全文...

信驊 BB 值高達 3 下半年營收估逐季成長

BMC 龍頭信驊 (5274-TW) 昨 (18) 日召開法說會，董事長林鴻明表示，前 7 月訂單出貨比 (B/B Ratio) 都有 2、甚至達 3，但受限產能，上半年營收成長較溫和，預期下半年隨著部分產能紓解，營收將逐季成長，並達全年營收年增 15-20% 的目標。閱讀全文...

意法半導體再關閉馬國廠 IDM 廠提高與台廠合作

意法半導體 (STM-US) 馬來西亞麻坡 (Muar) 的後段封測廠昨 (18) 日再度傳出關閉，業界認為，由於馬國疫情持續嚴峻，各家 IDM 廠為分散產能分布，勢必啟動應變策略，如提高其他地區生產比重，或與其他後段封測廠合作，而台廠在封測業市占率為全球第一，加上產能彈性優勢，可望成為 IDM 的首選合作對象。閱讀全文...

穩懋路竹新廠進度符預期 估 2024 年貢獻營運

砷化鎵晶圓代工大廠穩懋 (3105-TW) 昨 (18) 日受邀櫃買中心舉辦業績發表會，市場關注穩懋高雄新廠進度，穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，高雄路竹廠進度符合預期，工程並未受缺工、缺料影響，但考量新廠仍須經過客戶認證，預估 2024 年才會有具體營收貢獻，與先前看法一致。閱讀全文...

工業富聯跟進鴻海 強攻電動車鎖定三大領域

鴻海 (2317-TW) 子公司工業富聯 (Fii)(601338-CN) 跟進集團發展電動車策略，工業富聯執行長鄭弘孟認為，未來新能源車會朝向電動化、網路化、智慧化的方向升級，將鎖定電驅電控、車聯網智能車載以及工業互聯網三領域發展。閱讀全文...