〈紐約匯市〉Fed暗示今年可能開始縮減購債 美元大致持平

美國聯準會 (Fed) 公布上月會議紀錄，多數官員認為今年可能縮減購債，但仍有少數人認為明年初較合適，官員對退場時間點仍有歧見，美元對主要貨幣周三 (18 日) 從四個半月高點下滑，大致持平。

縮減購債通常代表 Fed 不再把大量現金注入金融體系，因而提高美元的價值。7 月 28 日到 29 日的會議紀錄顯示，多數與會官員認為，充分就業目標尚未達到「實質進一步進展」。

美國經濟數據打壓美元，7 月新屋開工下滑 7%，經季節調整並折合年率為 153.4 萬戶。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 報 93.137，大致持平，稍早一度漲到 93.267，是四個半月來高點。

歐元兌美元從 4 月 1 日低點反彈，報 1.1712 美元。

美元稍早上漲，避險需求帶動需求。MonexEurope 外匯市場分析師 Simon Harvey 說：「現在市場面臨很多總經風險，包括中國經濟有放緩的風險，亞太地區確診人數增加，經濟成長大致減慢。」

澳幣、紐元等大宗商品貨幣的貶幅收斂。澳幣下滑 0.2% 至 0.7244 美元，紐元下滑 0.4% 至 0.6892 美元。

美銀證券對基金經理人的調查顯示，投資人 7 月淨增持美元。每周數據也顯示，避險基金持有的美元淨多頭部位達到去年 3 月以來最高水準。

接下來，投資人將把目光轉向在傑克森洞 (Jackson Hole) 舉行的全球央行年會，看 Fed 主席鮑爾是否會釋出任何有關縮減購債時間點的線索。

加密貨幣上漲，比特幣上漲 1.8% 至 45,504 美元，離上周六的三個月高點 (48190 美元) 不遠，以太幣 (ETH) 上漲 1.8% 至 3,064 美元。

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