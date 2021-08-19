〈商品報價〉海岬型運價暴衝 BDI大漲4.8%

貨櫃供需失衡外溢到散裝，波羅的海綜合指數 (BDI) 周三 (18 日) 大漲 176 點，或 4.8% 至 3833 點；與基建原物料運輸相關的海岬型運費指數 (BCI) 漲勢更為兇猛，達近 8.4%。

海岬型運費指數 (BCI) 攀升 415 點，或 8.38% 至 5365 點；平均日租金暴增 3446 美元至 44495 美元，逼近今年 5 月的前高 44817 美元。

貿易協會 BIMCO 首席航運分析師 Peter Sand 指出，散裝航運運價飆升，很大程度受益於地緣爭端，即中國下半年無預警禁運澳洲煤炭，導致部分從澳洲出發、抵達中國港口的散裝船無法卸貨，嚴重折損運力。數據顯示，目前運輸煤炭的散貨船擁堵數量最多。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 上升 90 點，或 2.49% 至 3707 點；平均日租金增加 808 美元至 33360 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 上升 43 點，或 0.8% 至 3189 點，創續新高。

國際鐵礦砂持續弱勢震盪，天津港進口價下挫 4.01% 至 153.10 美元；；連續月紐約鐵礦石跌 5.71% 至 148.5 美元。