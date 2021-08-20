〈商品報價〉BCI狂飆創11年半新高 鐵礦砂重挫14%

各型散裝船日租金皆創 11 年新高，帶動波羅的海綜合指數 (BDI) 連八漲，周四 (19 日) 上升 143 點，或 3.73% 至 3897 點，領漲的海岬型運費指數 (BCI) 更觸及 11 年半以來最高點；國際鐵礦砂則因中國需求疑慮加深，重挫 14%。

海岬型運費指數 (BCI) 漲 346 點或 6.45% 至 5711 點；平均日租金大增 2866 美元至 47361 美元，已連續 2 個單日上漲 2000、3000 美元，業界看好近期就有機會突破 5 萬美元大關。

這波 BCI 指數暴衝，歸因於大量海岬型船集中到運價較高的太平洋地區載貨，使得大西洋地區船舶短缺，隨著巴西鐵礦石礦商下半年增產出貨量增加，也讓缺船的大西洋航線海岬型船運價應聲上漲。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 上升 47 點，或 1.27% 至 3757 點；平均日租金增加 422 美元至 33782 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 走揚 48 點，或 1.51% 至 3237 點，創續新高；平均日租金增加 523 美元至 35603 美元。

國際鐵礦砂部分，全球最大礦商必和必拓警告，今年中國鋼鐵產量大幅減產的可能性越來越大，將成為期貨市場龐大壓力，加劇鐵礦砂跌勢。

天津港進口價暴跌 14% 至 130.2 美元；連續月紐約鐵礦石重挫 11.31% 至 131.7 美元。