中國監管風暴下 投資跟著政策方向走

中國監管風暴持續延燒，引發陸股劇烈震盪，永豐投信指出，中國政策支持領域，成為這一波中國股市相對抗跌標的，整體指數在跟隨監管政策出現波段跌幅後，也提供投資人逢低進場的機會。

第二季以來，陸股主要指數修正幅度大，僅深圳綜合指數、中証科技 50 指數等仍維持正報酬，兩大指數在高新科技產業的比重高，永豐投信說明，投資中國跟著政策方向走，十四五計畫為中國未來五年明確的發展方向，電動車、創新醫療、新基建 5G、碳中和等十四五政策大力扶植的產業，將持續受惠於政策利多。

中國國務院近期宣布，為了改善日益加劇的貧富不均問題，可能持續透過加強監管來反制大型企業壟斷市場所帶來的財富不均，歐美國家科技技術圍堵下，中國「科技自主」政策愈顯重要，中國政策可望持續加強晶片、電動車等高端製造的自主供應鏈，有助釋放相關產業所需要的各項資源與發展需求成長性。

即使在國際競爭壓力下，中國仍然擁有龐大內需市場支撐產業發展與轉型，永豐投信建議，投資陸股可將目光鎖定在受惠政策紅利的產業上。

以永豐中國科技 50 大 ETF (00887-TW) 追蹤的中証科技 50 指數為例，投資板塊涵蓋上述十四五政策受惠股，例如：第一大成分股是新任中國首富曾毓群創立的「寧德時代」，即使短期漲多修正，但電動車等新能源相關產業仍然是中國政策重點扶植對象，在低碳、碳中和的未來發展趨勢下，電動車與其供應鏈等中國科技股仍是值得留意的長線投資焦點。

此外，此波反壟斷、網路安全審查等監管政策受衝擊企業皆未列入成分股中，即使近期短暫受到波及股價震盪，長線仍然持續看好。

