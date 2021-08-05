國巨7月營收登34個月高點 凱美續創單月最佳

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (5) 日公告 7 月營收，受惠大中華區客戶的拉貨動能穩健，且歐洲、美國及日本等高端市場的需求暢旺，營收 97.71 億元，月增 2.8%、年增 39.4%，續寫 34 個月新高；前 7 月營收 612.4 億元，年增 100.8%。

泛國巨集團的成員凱美 (2375-TW) 更無懼馬來西亞廠停工影響，7 月營收 7.4 億元，月增 2.4%、年增 82.6%，續寫單月歷史新高；累計前 7 月營收 45.8 億元，年增 88.5%，也為同期新高。

國巨表示，目前整體營運穩健且持續維持高產能利用率，以因應終端市場的強勁需求；然因全球疫情仍未緩解，且國際貿易爭端的不確定性高，審慎樂觀應對業績及營運展望。

凱美表示，由於大陸限電規模逐步擴大，部分地區甚至調漲電價，已開始影響材料的價格及供應。另外，大陸新冠疫情也使華中及華東地區祭出各項管制措施，預計也將嚴重影響到第三季各項材料供應及運輸時效。

另一被動元件廠禾伸堂 (3026-TW)7 月營收 14.97 億元，月增 3.25%、年增 18.6%，累計前 7 月營收 103.07 億元，年增 27.8%。