Netflix前員工涉內線交易遭SEC提告 獲利逾300萬美元

據報導，美國證券交易委員會 (SEC) 在週三 (19 日) 宣布表示，已經起訴了美國影音串流平台 Netflix(NFLX-US) 的 3 名前工程師，因他們涉嫌在訂閱用戶增長的消息發布前進行內線交易，因而從中獲利數百萬美元。

報導指出，SEC 在西雅圖聯邦法院提起了訴訟，指控 Netflix 的 3 名前員工違反了反詐欺法，並且企圖使用加密通訊軟體來逃過檢驗。SEC 也發現，這 3 前員工還與親近人士分享資訊，並收取現金回扣。

起訴書中表示，3 名前員工在 2016 年至 2019 年期間，通過加密通訊軟體消息共享公司機密訊息，從中合計賺取了超過 300 萬美元的獲利。

在 2016 至 2017 年期間任職的工程師 Sung Mo Jun 據稱私下向親朋好友洩露了 Netflix 訂閱戶增加的消息，並在財報發布前進行了交易。離職後，繼續從另一位工程師 Ayden Lee 獲取訂閱戶數變動的內線消息。

此外，另一位 Netflix 工程師 Jae Hyeon Bae 也在 2019 年 7 月的財報公布前向 Sung Mo Jun 傳遞了訂閱戶數的資訊。

Netflix 第二季獲利遜於市場預期、營收略高於預期，證實將拓展電玩遊戲業務，該公司並預測第三季新增訂閱用戶不如市場預期。

根據 Street Account 的數據，Netflix 第二季全球新增付費訂閱人數高於分析師預期，總付費訂閱人數增為 2.09 億人。Netflix 表示，第二季營收成長來自付費串流媒體會員平均增加 11%，以及每位用戶營收平均成長 8%。