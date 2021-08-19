專家：有跡象表明PC需求觸頂 晶片荒放緩

自新冠肺炎疫情爆發以來，對市場對消費電子產品的需求飆升，使得晶片供不應求，進而導致全球的晶片荒。不過，隨著近期疫情有所緩解，專家認為，有跡象表明 PC 的需求有所放緩，晶片短缺也有所緩解。

報導指出，記憶體晶片製造商美光科技 (MU-US) 一名高管表示，市場對 PC 的需求已經逐步放緩，有部分客戶甚至出現晶片過剩的情形。此外，大摩也在報告中下調了幾檔晶片股的評級。

根據研究公司 IDC 的數據顯示，全球第二季 PC 出貨量增長 13%，低於市場預期的 18%，並且較第一季 55% 增長大幅放緩。

不過，知名半導體專欄作家 Tae Kim 認為，現在就說晶片短缺已經結束可能還為時過早。Delta 變種病毒的爆發和疫苗的效力存疑，使得各方的預測變得比平時更加困難。有部分晶片分析師認為，現在的需求疲軟主要是季節性的，明年銷售量將回升。

但是，即便如此，Tae Kim 認為，疫情所推升的對電腦和印表機的需求熱潮很難再出現。一旦員工或學生購買了一台筆記型電腦，他們在幾年內就不需要再購買另一台了。因此可以見到零售商對幾乎所有與 PC 相關的類別開始提供折扣，除了顯卡之外。

他也預期，對 PC 的需求下降可能會持續至少幾個季度。市場擔憂晶片週期結束，導致記憶體晶片價格急劇下降。但是對於想要購買筆記型電腦、印表機、網路鏡頭等的消費者來說，這會是個好消息，今年秋天在商店中會更容易找到他們理想的商品。