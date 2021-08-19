傳美3名參議員致信蕭美琴 盼我國提供更多援助緩解晶片荒

《路透社》週四 (19 日) 援引一封未公開信件，考慮到半導體缺貨問題持續干擾汽車產線，美國 3 位民主黨參議員致函我國駐美代表蕭美琴，希望能爭取更多援助，幫助解決晶片不足問題。

這封日期為 8 月 18 日的信件由密西根州參議員 Gary Peters、Debbie Stabenow 以及俄亥俄州參議員 Sherrod Brown 共同簽署，收件者為我國駐美代表蕭美琴，信件指出希望蕭美琴能繼續和我國政府與半導體企業商討合作，盡可能幫助美國緩解經濟上面臨的風險。

3 位參議員表示，雖然台灣政府在晶片增產方面已付出龐大努力，但晶片缺貨風險顯然已蔓延至 2022 年。

信件稱：「汽車到商用卡車需求正在回升，但晶片短缺問題已對需求復甦形成阻礙，現在正是美國工廠需要增加額外生產班次的時候，但工廠卻不得不減產甚至停工。」

晶片大缺貨已嚴重波及美國汽車業，導致多家車廠被迫減產和裁員。

福特汽車 (Ford) 週三 (18 日) 表示，因應疫情導致半導體零件短缺，位於堪薩斯州的組裝工廠將自下週一 (23 日) 起停產一週，該廠主要生產福特暢銷皮卡 F-150，通用汽車 (General Motors) 和日產汽車 (Nissan) 本月稍早也宣布美國主要工廠停產。

一家汽車貿易組織預計，疫情影響下，今年美國汽車生產量可能大減 130 萬輛，較疫情前水平下滑至少 10%。