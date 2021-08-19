澳洲7月失業率意外跌至4.6% 當局：因參與率下跌

根據澳洲統計局 (ABS) 在週四 (19 日) 公布的最新數據顯示，澳洲今年 7 月的失業率意外降至 4.6%，創下逾 10 年來新低，低於市場原先預期。

數據顯示，澳洲 7 月失業率月減 0.3 個百分點至 4.6%，低於市場預期的 5%，創下 2008 年以來的新低。與去年同期相比，則下跌 2.8 個百分點，並且較 2020 年 3 月疫情爆發時低 0.6 個百分點。

經季節調整後，失業人數月減 3.99 萬人或 5.9%，減幅高於前值的 2.2 萬人，失業人數總數降至 63.92 萬人。與去年同期相比，減少了 36.49 萬人或 36.3%，連續 4 個月下滑。

但是，澳洲 7 月的就業參與率月減 0.2 個百分點至 66%。與去年同期相比則升幅放緩至 1.3 個百分點。就業不足率月增 0.4 個百分點至 8.3%。

澳洲當局表示，不應該認為 7 月的失業數據反映了就業市場強勁，失業人口的大幅下跌，主要是受到防疫封鎖措施的影響，使得就業參與率下跌。

ABS 勞工統計主管 Bjorn Jarvis 在一份聲明中表示：「失業率的下降可能不如一般所想像的，因為就業率和工時也同時出現下跌，反映出人們在防疫封鎖期間找工作的能力和工作空缺有限。」

澳洲如今正疲於應對第三波疫情，狀況最嚴重的地區當屬新南威爾斯州首府的雪梨。雪梨的封城舉措已經跨入第 8 週。雪梨市內為了實施嚴格的行動管控，澳洲政府已經調派 200 名的非武裝士兵等到當地支援，以全力阻止疫情擴大。

澳洲央行在本月初曾表示，計劃在 9 月份縮減購債規模，預期該國經疫有望在本季從疫情造成的衝擊中迅速復甦。然而，近期疫情的惡化引發了對該計劃的質疑。

全球就業網站 Indeed 經濟學家 Callam Pickering 表示：「這種情況持續的時間越長，對就業和經濟活動的損害就越大。除非疫情能夠被控制住，否則政策正常化幾乎是不可能的。」