美元走高+供應恢復 LME期銅跌破9000美元關卡

倫敦銅價周四 (19 日) 觸及逾 4 個月低點，因美元走強而供應中斷的情況有所緩解，打擊投資人人信心。

倫敦金屬交易所 (LME)3 個月期銅一度跌破每噸 9000 美元，至 8995 美元，寫 4 月 14 日以來最低。當前價位較 5 月份高點，已下挫 15% 以上。

Kingdom Futures 主管 Malcolm Freeman 表示，由月線圖看，銅的關鍵區域是 8590 美元，一旦被跌破，可能會觸發 50% 的費波那契修正，預示價格將跌向 17450 美元。

上海期貨交易所 9 月銅合約下跌 2.1% 至每噸人民幣 67440 元 (約 10382 美元)，早些時候觸及 67110 元—即 6 月 22 日以來的最低點。

美元兌主要貨幣升至 9 個月高位，因市場預期聯準會將在今年開啟縮減購債，從而不利於美元計價的各類商品。

在消息面，MMG Ltd 位於秘魯的 Las Bambas 銅礦附近居民，解除了運輸道路的封鎖。另外，在野火疏散令解除後，Teck Resources Ltd 在加拿大的 Highland Valley 銅礦營運也已重啟，有助減緩供應壓力。