鐵礦砂價格持續大跌 必和必拓：中國鋼鐵限產壓抑需求

鐵礦砂價格周三 (18 日) 續跌，英澳礦業公司必和必拓 (BHP) 表示，在中國鋼鐵生產放緩和最新的冠狀病毒爆發之際，鐵礦砂價格強漲的局面可能很快結束。

截至新加坡下午 3:36，鐵礦砂期貨下跌 3.5%，至每噸 152.7 美元，中國市場的期貨價格也跌 2.5%，摔至去年 11 月以來最低。

自 5 月份飆升至歷史新高以來，新加坡的鐵礦砂價格已下跌三分之一。

必和必拓周二發布了優於預期的財報，不過公司在其網站上的大宗商品展望報告指出，中期來看，中國對鐵礦砂的需求預計將下滑，因為粗鋼產量趨於平穩，廢鋼比上升。

中國先前訂定了減產的承諾，但基於上半年產能攀高，下半年必須大規模減產，才有望達標。周一公布的數據顯示，7 月份中國粗鋼產量年減超過 8%。

儘管投資者主要關注下半年中國的限產，但中國的需求趨勢也將至關重要。北京正在推行一系列措施，來控制房地產行業，房產需使用大量鋼鐵，傳統上幫助推動了鐵礦砂價格的飆升。

澳洲聯邦銀行指出，政策制定者顯然擔心房地產行業的過度投資和集中的信用風險，即使為對抗近期的疲軟，而有政策變動，房地產行業也很有可能被排除在外。

標普全球普氏能源資訊 (S&P Global Platts) 在 8 月初預測，中國建築鋼材需求，可能在下半年出現 6 年來首次下降。

上月底的一項分析顯示，由於澳洲、巴西和南非的供應量，可能在下半年增加，而與此同時，中國對鋼鐵生產的限制仍在繼續發揮作用，因此鐵礦砂價格將面臨更大的下行壓力。