〈美股盤前要聞〉美將公布失業金數據 美股期貨下跌

美國今日將公布上周初領失業金人數。美國 10 年期公債殖利率來到 1.232%。美股期貨週四 (19 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.87%，標普 500 期貨跌 0.79%，那斯達克 100 期貨跌 0.60%。

1. Fed 會議紀要暗示 準備今年開始縮減購債

美國聯準會（Fed）周三（18 日）公布的會議紀要顯示，在通膨目標達成且就業進展接近滿意的狀況下，多數官員預期今年將開始縮減購債，儘管仍有少數官員認為明年初開始較為合適。官員並強調，縮減購債與升息並無關聯，在縮減購債前不太可能有升息打算。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 7 月 27 日至 28 日的會議紀錄顯示，縮減購債規模並非升息的前兆。

最新會議紀要寫道：「展望未來，多數與會官員指出，如果經濟的發展如他們預期，那麼今年開始放緩購債腳步是合適的」。

2. Nvidia Q2 營收續創新高 Q3 財測優預期

輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 周三 (18 日) 美股盤後公布 2022 會計年度第二季財報，整體營收和多項部門營收皆創新高，儘管礦卡銷售不如預期，Nvidia 也發布亮麗的第三季財測。

Nvidia 第二季營收額續創新高，遊戲、資料中心與專業視覺化業務營收都改寫新紀錄。過去六季以來，Nvidia 營收平均增長 55%

Nvidia 預期資料中心仍是成長動能，但警告目前供給交期延長，供給狀況仍然緊張。

3. 思科 Q4 營收獲利優預期

思科 (CSCO-US) 週三盤後公布會計年度第四季獲利優於分析師預期，但因公司預期下一財年的上半年依舊面臨供應和成本問題。

思科前一季營收年增率為 7%，毛利率自前季 63.9% 縮減為 63.6%。思科營收占比最高的業務部門「基礎架構平台」，包含用於企業數據中心的網路交換機和路由器，營收年增 13% 至 75.5 億美元，高於市場預期。

思科執行長 Chuck Robbins 在電話會議上表示，「展望未來，我們預期至少下一財年的上半年仍須面對供應挑戰和成本衝擊，且可能延續至下半年。」

4. 羅賓漢 Q2 營收翻倍

羅賓漢 (HOOD-US) 周三（18 日）盤後公布 2021 會計年度第二季財報，加密貨幣交易熱絡帶動營收猛增逾一倍，但警告加密貨幣交易放緩恐影響第三季業績。

羅賓漢第二季營收 5.65 億美元，較去年同期成長逾 131%，接近該公司預估的 5.46 億至 5.74 億美元區間。第二季淨損 5.02 億美元，遠遜於去年的 5,800 萬美元盈餘，折合每股虧損 2.16 美元，符合該公司預估的 4.87 億美元至 5.37 億美元區間。

展望第三季 (9 月 30 日止)，羅賓漢表示，預計受到淡季影響、加密貨幣交易活動減少，營收可能下滑，新的用戶數也將遠低於第一季。

5. 特斯拉「AI 日」恐怕雷聲大雨點小

特斯拉「人工智慧日」(AI Day) 將在美西當地周四 (19 日) 下午 5 點登場，執行長馬斯克預料將說明 AI 系統進展，藉此大舉招募 AI 人才來推動自駕技術，但特斯拉的駕駛系統最近捲入調查，馬斯克可能面臨投資人尖銳的提問。

高盛則預測，特斯拉將在會議中討論太陽能 / 儲能軟體、以及工廠先進製程的 AI 應用。

Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，AI 日對特斯拉股價是重要事件，他給予該股「買進」投資建議評等，目標價為 1,000 美元，主要看好其在自駕技術方面的領先優勢。