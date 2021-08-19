中華電攜手緯創導入5G企業專網 提升竹科廠產線效率

中華電 (2412-TW) 今 (19) 日宣布，攜手緯創 (3231-TW) 與緯謙科技，三方在新竹科學園區緯創工廠導入 5G 企業專網並建立智慧工廠，中華電借助緯謙科技的 5G、雲端、製造應用系統整合服務，提供緯創導入 5G 企業專網，共同實證 5G+AR 擴增實境遠距協作，提升高效率產線。

緯創集團在竹科建立的智慧工廠中，中華電透過 5G 企業專網，結合 AR 眼鏡及 AR 平台，讓產線操作者可釋放雙手、專注前方視野，利用 5G 高速率和低延遲特性，即時支援產線現場各種難題。

中華電指出，操作者能透過 AR 臨場視角，解決大型機台裝機調整、參數調校，並適用於檢視細小零組件的精密操作，隨著疫情蔓延，全球各個廠區積極導入遠距協作方案，快速提升產能、帶動產業升級。

緯創將利用企業專網應用於智慧工廠多項重點項目，包括 AGV 無人搬運車、AMR 自主移動機器人、AI 瑕疵檢測、AI 人因工程、AIoT 產線智慧調參、MR 混合實境等，並透過 5G 低延遲特性，結合產線自動化、人工智慧與雲端運算能力，協助工廠端降低製程不良率及改善生產效能，一併提升設備稼動率、製程平衡率等重要指標效益。

中華電行動通信分公司總經理簡志誠表示，中華電 5G 應用陸續獲得業界與企業客戶認可，在各產業上中下游扮演重要角色，此次，透過廣結盟與緯謙科技合作，借助緯謙科技在 5G、雲端、製造應用的系統整合服務，提供緯創 5G 企業專網，即代表中華電 5G 再次獲得企業客戶肯定。