〈國光生垂直整合〉攜手國際製藥商BD鞏固供應鏈 年底前啟動首個合作案

國光生 (4142-TW) 今 (19) 日宣布，與全球醫療技術公司 BD 簽訂合作備忘錄(MOU)，雙方看準代工製藥需求高漲，整合上下游供應鏈，BD 將提供產線技術、國光生則可透過 BD 拿下國際訂單，目前已有 1 個合作案正在進行中，最快年底前可看到綜效。

BD 製藥系統部門觀察到台灣製藥產業迅速崛起，加上全球醫藥委託代工製造 (CMO) 市場 2027 年將達 1200 億美元，預期未來委託預充填針筒代工製造需求同步擴大。

國光生第二條充填包裝線近期獲得衛福部食藥署 GMP(藥物優良製造規範) 認定並正式啟用，總年產量將達 1 億劑，未來 BD 將在產線上提供製造、檢驗、產品查驗登記等技術支援。

BD 台灣及香港公司總經理王明傑指出，全球據點擴展至 190 個國家，看準未來 3-5 年製藥代工業務需求強勁，公司扮演各製藥公司的銜接角色，積極與全球代工藥廠合作。

國光生董事長詹啟賢表示，近年積極拓展國際市場，與 BD 策略聯盟強化跨國藥廠合作，將是公司走向國際的重要佈局，除了第二條充填線已通過查廠正式商轉外，未來將配合客戶需求啟動第三條充填、包裝、序列化產線規劃，地點不限國內外。

BD 台灣及香港公司事業處處長曾秋敏提到，由於新藥公司缺乏量產能力，因此仰賴委託代工製造公司的生產製程，即便是擁有製造設備的藥廠，因未有足夠的產能或擬縮短藥品上市時間，也將更多製造需求委外，放眼亞太區，台灣製藥代工目前是成長最快的地區之一，具備完備的監管制度、完善基礎設施、高生產能力等，成為國際藥廠指定合作區域。