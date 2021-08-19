八方雲集將啟動上市前競拍 底價每股130.25元

連鎖餐飲業者八方雲集 (2753-TE) 配合初次上市前辦理現金增資發行新股，採競價拍賣和公開申購方式辦理，將於明日啟動上市前競拍，競價拍賣張數 4080 張，底價每股 130.25 元，以今 (19) 日在興櫃收盤成交參考價 181 元，價差 38.96%。

八方雲集上市前新股競拍期間為 8 月 20 日起至 8 月 24 日止，每標單最低為 1 張，投標數量以 1 張的整倍數為投標單位，依法以價高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，每人最高得標張數合計不超過 540 張，價高者優先得標，預計 8 月 26 日開標，9 月上旬正式掛牌上市。

八方雲集旗下擁有的品牌包括八方雲集、梁社漢排骨、丹堤咖啡、百芳池上和八方台式麵屋，皆以庶民主食為主要發展方向，是台灣第一家以台式快餐服務上市的餐飲業。

八方雲集指出，旗下品牌具備出餐快、方便攜帶和餐點標準化等優勢，在疫情期間，受惠於簡單便利、性價比高，相較於同業受疫情衝擊較小。

展望後市，八方雲集表示，今年營運重心著重在梁社漢積極展店、丹堤咖啡以新店型進行拓展，並將推出全新的蔬食新品牌；同時，將跨出亞洲市場，規劃明年在美國加州開設第一家門市，目標成為複合式的跨國連鎖快餐品牌。

八方雲集前 7 月合併營收 33.52 億元，年增 16.28%，惟上半年則受到原物料價格上揚，侵蝕毛利，稅後純益 2.83 億元，年減 5.69%，每股純益 4.71 元。