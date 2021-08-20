〈台股盤前要聞〉外資提款台股500億元、台太陽能廠迎陸轉單 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，台股 19 日遭到外資大舉提款逾 500 億元，電金傳全面倒地，終場指數大跌 450 點，摜破 16400 點關卡；美太陽能廠籲拜登政府，調查中國業者透過東南亞設廠規避關稅，台灣模組三巨頭可望因此受惠，甚至打進美國市場。以下是今 (20) 日必看重要財經新聞。

台股摜破 16400 點 外資狂殺 500 億元 三大法人賣超 547.87 億元

台股反彈一天後，多頭承接意願不高，昨 (19) 日空軍伺機而動，電子股狂洩，金融、傳產倒成一片，午盤後跌勢逐漸擴大，終場大盤崩跌 450 點，收在 16375 點，創 3 個月以來的最大跌點，外資狂殺超過 500 億元，三大法人合計賣超 547.87 億元。閱讀全文...

美國擬擴大太陽能關稅範圍至東南亞 台廠可望優先受惠

拜登政府上任以來，美國積極檢視太陽能供應鏈，參議院日前才拍板禁止從中國新疆進口多晶矽，近期更收到業者請願書，期望將關稅範圍擴大至東南亞，確保中國廠商無法規避關稅，市場看好，台灣模組三巨頭元晶 (6443-TW)、聯合再生 (3576-TW)、茂迪 (6244-TW) 可藉此取得進入美國的敲門磚，重返國際市場。閱讀全文...

台股暴跌逾 600 點 官股五天內斥 280 億元穩盤

台股本周以來大跌逾 600 點，指數失守 16500 點，市值蒸發近 1.9 兆元，官股券商也擴大買超，光是昨 (19) 日就大買 133 億元，累計自上周五 (13 日) 迄今，官股券商五天就斥資 280 億元逢低布局兼穩盤。閱讀全文...

當沖助長違約交易？金管會統計至 7 月底僅 590 人違約

當沖降稅確定再延長三年，市場擔憂當沖降稅恐提高違約交易風險，而根據金管會統計，截至 7 月底為止僅 590 人當沖違約交易，與當月平均約 21 萬人做當沖交易相比人數並不多，當沖違約互抵金額約 1.12 億元，占總成交金額比重約百萬分之 1.83。閱讀全文...

台股跌勢止不住 重摔逾 400 點失守 16400 點關卡

台股昨 (19) 日電子、金融、傳產全盤盡墨，午盤跌勢擴大，一度重挫逾 430 點，失守 16400 點關卡，最低來到 16388 點，創近 3 個月新低。閱讀全文...

跟進中鋼 中鴻 9 月內銷盤價開漲 外銷平高盤

中鴻 (2014-TW) 昨 (19) 日開出 9 月盤價，跟隨中鋼 (2002-TW) 腳步重啟漲勢，內銷熱、冷軋以及鍍鋅產品每公噸上漲 500 元，9-11 月外銷則維持平高盤，依產品及地區別，每公噸調漲 0-20 美元不等。閱讀全文...

元太擴大材料布局 第三條新產線年底完工

電子紙大廠元太 (8069-TW) 昨 (19) 日召開法說會，因應未來電子紙材料、模組需求，近年持續擴大投資力道，董事長李政昊表示，依目前時程規劃，第三條材料產線將再今年第四季底投產、明年貢獻營收，剩餘產線則將視營運需求在明年後建置。閱讀全文...

研華訂單能見度長達 1 年半 毛利率下滑是短期現象

工業電腦廠大廠研華 (2395-TW) 昨 (19) 日召開股東會，董事長劉克振表示，雖然今年有缺料影響，但成長性還是過去 2 年來最顯著的一年；若從訂單來看，經營團隊表示，不但沒有重複下單的問題，訂單能見度從過去半年增至 1 年、1 年半，毛利率也將逐季回升。閱讀全文...