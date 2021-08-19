英特爾仍有興趣收購GlobalFoundries

週四 (19 日)《華爾街日報》報導英特爾執行長格爾辛格 (Pat Gelsinger) 承諾在晶片產業持續整併之際，英特爾將收購其他晶片製造商，做為打造晶圓代工業務的策略之一。

英特爾執行長格爾辛格上任後積極發展自家代工業務，但英特爾仍需要仰賴併購加強晶圓代工業務，才能支持自家的復興計劃。

《華爾街日報》7 月報導，英特爾正計劃以 300 億美元收購 GlobalFoundries，但隨後 GlobalFoundries 執行長考菲爾德否認英特爾收購的消息，他表示沒有進行任何討論。

GlobalFoundries 傳已秘密提交美國的 IPO 申請，其估值可能在 250 億美元左右。

格爾辛格週四拒絕直接就針對收購 GlobalFoundries 發表評論，但他暗示，英特爾仍有興趣與 GlobalFoundries 達成交易。

格爾辛格稱英特爾是一個自願買家。 (圖片：AFP)

格爾辛格週四表示，現代半導體行業的經濟狀況使得晶片製造商之間的交易成為可能，晶片製造商為行業整併的自願買家 (Willing Buyer)。

格爾辛格提到，併購需要自願的買家和自願的賣家，這個趨勢將持續下去，英特爾是一個自願買家。

格爾辛格過去在擔任 EMC 總裁、VMware 執行長期間參與了大約 100 宗併購交易，他希望將自己的一些經驗帶到英特爾。

週四午盤截稿前，英特爾 (INTC-US) 上漲 0.73%，暫報每股 52.57 美元。台積電 (TSM-US) 上漲 0.036%，暫報每股 110.44 美元。