受東南亞疫情波及 日本豐田擴大減產

日本汽車業龍頭豐田汽車 (7203-JP) 宣布，因部分越南產零組件的調度出現問題，日本愛知縣的 2 座工廠將於 8 月上旬暫時停工。

東南亞的新冠肺炎 (COVID-19) 疫情擴大，豐田在泰國的汽車組裝廠也暫時停工。豐田在日本愛知縣內的其他工廠於 7 月底到 8 月上旬暫時停工。光是日本國內的減產台數就達到 8000 輛規模。

新加入停工行列的是田原工廠 (日本愛知縣田原市)，以及豐田全額出資子公司豐田車體 (Toyota Auto Body Co., Ltd.) 的吉原工廠 (日本愛知縣豐田市)。

當中，田原工廠生產 Lexus LS 和 IS 的產線，將從 8 月 3 日到 8 月 6 日之間停工 4 天。吉原工廠生產豐田 Land Cruiser 大型 SUV 的 2 條產線，則是在 8 月 5、6 日停工 2 天。減產台數共計 5000 輛左右。

豐田設在泰國的 3 座汽車工廠，已於 7 月 21 日開始停工，原因與泰國當地的肺炎疫情擴大有關，一家與豐田配合的電纜線束 (Wire Harness) 廠商發生群聚感染，導致零件調度發生問題。

此外，由於越南產的汽車零件調度發生問題，豐田車體的富士松工廠 (日本愛知縣刈谷市) 有部分產線也將於 7 月 29、30 日，及 8 月 2、3、4 日暫停生產 5 天，約有 3000 輛左右的 Alphard 和 Vellfire 等會受到影響。

豐田高岡工廠 (日本愛知縣豐田市) 則是因為車用晶片短缺緣故，部分產線將於 8 月 2 日到 8 月 6 日之間停工。該工廠是 Corolla 和 Corolla Touring 的生產據點，約有 9000 輛左右會受到影響。

豐田在 2020 年春天曾因疫情影響，部分工廠接連停工，不過日本國內工廠的情況後來好轉。然而全球性的車用晶片短缺問題正不斷持續，加上肺炎疫情擴大，讓人對今後的汽車生產感到不安。