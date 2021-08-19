日經：Toyota下月全球生產大減4成 股價重挫

據《日本經濟新聞》19 日 (週四) 報導，日本汽車業龍頭豐田汽車 (Toyota)(7203-JP) 的 2021 年 9 月全球生產，會較原本計畫減少 4 成。依照該公司 7 月下旬擬定的最新計畫，原本規劃在 9 月生產近 90 萬輛汽車，而在重新調整後也將降至 50 多萬輛。

在理由方面，除了全球性的半導體短缺問題外，東南亞國家的疫情升溫也影響汽車零組件的調度。

豐田 2021 年 9 月的汽車減產規模，約為 35 萬輛左右。其中，日本國內主要生產據點、位在愛知縣豐田市的高岡工廠以及同一縣市的堤工廠等，有多座工廠的複數產線將從 9 月上旬開始停工數週時間。

另外在北美、中國、歐洲等地，在 9 月時的減產規模也有數萬輛之譜。豐田的全球生產台數，在 9 月時將只有 50 多萬輛，這個數字也大幅低於疫情影響開始放緩的 2020 年 9 月時的 84 萬輛生產成績。

豐田在今 (2021) 年 7 月下旬到 8 月上旬之間，位在日本的田原工廠 (愛知縣田原市)、以及 100% 子公司豐田車體 (Toyota Auto Body Co., Ltd.) 的吉原工廠 (愛知縣豐田市) 和富士松工廠 (愛知縣刈谷市) 的汽車生產一度喊停。原因與越南的疫情擴大有關，零件供應受到影響。另外到了 8 月上旬，受到晶片短缺影響，高岡工廠的部分產線作業也一度中斷。

而關於日本經濟新聞 19 日的該則報導，豐田汽車方面未作出回應。

消息傳出後，豐田汽車股價在 19 日收在每股 9295 日圓、較上個交易日重挫 4.42% 或 430 日圓。