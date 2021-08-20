三星重奪半導體龍頭寶座 聯發科再挺進第九名

研調機構 IC Insights 統計，三星第二季超越英特爾，成為全球半導體龍頭廠，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 維持第三名，輝達第八名前進至第七名，聯發科 (2454-TW) 則繼上季登上第十大半導體廠候，第二季排名再前進至第九名。

IC Insights 最新統計顯示，今年第二季全球前十五大半導體廠中，8 家廠商總部位於美國，2 家在韓國，2 家在台灣；前五大半導體廠依序為三星、英特爾、台積電、SK 海力士、美光。

IC Insights 指出，前十大半導體廠第二季營收至少 43 億美元起跳，營收總和共達 955 億美元，較上季成長 10%，優於整體半導體產業的產值增幅 8%。

據統計指出，三星第二季營收 202.97 億元，季增 19%；英特爾營收 193.04 億美元，季增 3%；台積電營收 133.15 億美元，季增 3%；海力士營收 92.13 億美元，季增 21%；美光營收 76.81 億元，季增 16%。

高通第二季營收 64.72 億美元，季增 3%，持續穩居全球最大 IC 設計廠；輝達在資料中心與電競業務帶動下，營收 55.4 億美元，季增 14%，超越博通；博通則再跌至第八名，營收 48.9 億元，僅較上季成長 1%。

聯發科受惠 5G 手機及消費性多媒體系統需求驅動，繼上季挺進前十名後，再超越德儀，營收達 44.96 億美元，季增 17%；德儀下滑至第十名，營收 42.99 億美元，季增 7%。

IC Insights 指出，三星身為全球記憶體龍頭廠，受惠 DRAM 與 Flash 價量齊揚，帶動營收大增，超越英特爾重回龍頭，2017、2018 年時，記憶體產業景氣向上，三星也曾坐穩半導體產業龍頭寶座；隨著記憶體需求續強，三星第三季營收可望季增 10%，達到 223 億美元，進一步擴大與英特爾的領先差距。