英國 8 月消費者信心指數意外下滑 低於市場預期

根據市場研究公司 GfK 在週五 (20 日) 公布的最新調查數據顯示，英國今年 8 月消費者信心指數意外微幅下滑至 - 8，低於市場預期，但仍高於疫情前的水準。

數據顯示，英國 8 月消費者信心落至 - 8，較 7 月份下降了一個百分點，低於市場原先預期的 - 7。指數處於負值，反映出悲觀者超過樂觀者。

GfK 客戶策略總監 Joe Staton 表示：「在整體通膨降溫和房價飆升的背景下，英國 8 月消費者信心指數落至 - 8。」

由於英國疫苗接種進展和商業活動逐步重新開放，消費者信心指數自 2 月以來強勁上揚。然而，在過去三個月中，傳染性更強的 Delta 變種病毒肆虐，對消費者信心造成了打擊。

不過，Staton 也表示：「我們對未來 12 個月個人財務狀況的預期保持不變，這種積極因素對今明兩年的經濟發展來說是個好兆頭。」此外，他也表示：「有趣的是，本月主要購買指數下跌 5 點，被儲蓄指數上漲 5 點所抵消，表明出消費者可能正在考慮轉向儲蓄而不是消費。」

一項經濟學家調查顯示，儘管 Delta 變種病毒持續蔓延，英國第二季 GDP 增長了 4.8%，但較疫情前 2019 年第四季仍低 4.4%，預計本季度經濟將增長 2.6%。

英國央行預期，英國經濟有望在今年第四季恢復到疫前水準。該行也預計，今年英國經濟將增長 7.25%，將是自 1941 年英國在第二次世界大戰期間以來的最快年度增長。去年英國 GDP 下跌近 10%，創下 300 多年來的最大跌幅。