古根漢：Delta變種病毒衝擊經濟復甦 料Fed推遲減碼

據報導，古根漢投資公司 (Guggenheim Partners) 全球投資長 Scott Minerd 警告表示，Delta 變種病毒已經對消費者行為產生了重大影響，並將會推遲美聯準會 (Fed) 縮減購債的時間表。

儘管 Fed 主席鮑爾在早前表示，尚不清楚 Delta 變種病毒是否會對經濟產生重大的負面影響，但 Minerd 表示，各種數據都表明，Delta 變種病毒已經對經濟復甦產生了負面的影響。

Minerd 指出，Delta 變種病毒正在阻礙經濟向前發展，美國 7 月零售銷售下滑，信用卡消費也出現下滑，尤其是在餐廳、航空旅遊和飯店等領域當中。此外，上週密西根大學消費者信心指數也意外下跌，該調查歷來都與消費模式同步變動。

Minerd 說道，雖然經濟復甦不太可能會因此完全逆轉，但未來幾週經濟活動預期將會進一步放緩。這也將將促使 Fed 對縮表的時間和速度採取更加謹慎的態度，從而使得公債殖利率保持在低位。

Minerd 先前曾表示，若美國再度實施封城將引發市場恐慌，美股恐在今年夏季出現「嚴重修正」，這意味著當時就已經是投資人獲利和賣出股票的好時機。

Fed 在 18 日公布的會議紀要顯示，在通膨目標達成且就業進展接近滿意的狀況下，多數官員預期今年將開始縮減購債，儘管仍有少數官員認為明年初開始較為合適。官員並強調，縮減購債與升息並無關聯，在縮減購債前不太可能有升息打算。

市場雖然預料 Fed 將很快開始縮減購債規模，但認為至少在未來一年左右的時間內仍沒有升息計畫。與 Fed 基準利率掛鉤的期貨合約價格顯示，2022 年 11 月升息的機率約為 50%，12 月升息的可能性為 69%。