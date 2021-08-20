華擎擴大委外代工彌補越南停工產能 9月出貨可望恢復正常水準

主板廠華擎 (3515-TW) 今 (20) 日召開股東會，外界關注越南委外代工廠停工影響，總經理許隆倫回應，越南廠區影響 7、8 月營收表現，現階段已透過母公司和碩(4938-TW)，以及台灣、中國協力廠商彌補相關產能，預期 9 月出貨可望恢復正常水準。

許隆倫表示，目前尚無法評估越南委外廠商何時能復工，加上短期間難配合當地有三就地防疫規範，因此，現階段正協調台灣、中國等地的協力廠商擴大生產，母公司和碩也有協助，預期出貨將在 9 月恢復正常。

許隆倫補充，越南當地協力廠也接獲當地政府通知進行員工造冊，將陸續安排員工接種疫苗。

針對越南停工影響，許隆倫表示，越南廠主要影響中國、亞太區市場，歐美市場則因先前通路提前為旺季準備庫存，目前評估影響較低，不過隨著各地協力廠擴大產能支應，對整體影響可望逐步緩解。

展望下半年，許隆倫認為，大環境供應鏈缺料狀況將緩和，各產品方面，主板需求續強，通路也有庫存回補需求，顯卡方面，雖然前陣子價格下滑，但目前價格已止跌，需求也逐步回溫，下半年將持續關注供應鏈、需求變化，伺服器則仍維持全年逐季成長目標。