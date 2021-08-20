美基建、工程訂單旺 世豐訂單滿到明年Q2

螺絲廠世豐 (2065-TW) 今 (20) 日召開法說會，總經理陳駿彥表示，訂單已經看到明年第二季，今年下半年營收延續上半年水準，毛利率在漲價效益下，也將維持第二季的 18%。

陳駿彥指出，隨著主要市場美國解封，工地陸續開工，以及拜登政府的新基建政策帶動下，建築工業訂單出貨明顯回升，加上 DIY 居家修繕仍維持一定動能，帶動需求續強。

在供給端方面，陳駿彥表示，除了產線稼動率滿載外，原料上漲、海運船期不確定因素，均使得訂單能見度由過往 3 個月，拉長至 5-6 個月，且因應成本、運費上漲，世豐自第二季起也調漲產品報價，也將支撐毛利率走勢。

此外，世豐也透過產品組合來改善毛利率，目前毛利率較佳的長尺寸螺絲比重持續攀升，來到 28%，陳駿彥認為還有向上的空間，可望再增加 10%，來到 4 成，也有助毛利率轉佳。

而世豐日前在越南購地規劃建廠，陳駿彥坦言，原本計畫在今年底完工投產，但受到疫情影響計畫停擺，在疫情仍不明朗下，還不知道何時能夠重啟。

陳駿彥表示，越南廠定位在中低階、量大的產品，跟台灣廠區做區隔，規劃月產能 3000 噸、年產能 3.6 萬噸，第一階段產能則可貢獻年營收 10-12 億元，且由於越南原料比台灣便宜 10%、人工也較便宜，毛利率也可望維持台灣廠的水平。