〈航運指數〉SCFI續寫新高 美東、美西線運價漲不停 歐洲線連2跌

上海航交所今 (20) 日公布最新 SCFI 綜合指數，較上周續漲 58.65 點至 4340.18 點，周漲 1.37%，續創新高，增幅也高於上周的 1.32%，不過，三大遠程航線表現仍分歧，美東線和美西線運價均續創高，歐洲線則連 2 周下滑，惟每 TEU(標準 20 呎櫃) 僅較上周微減 9 美元，反映處高檔微幅整理。

據 SCFI 報價，美東線每 FEU(標準 40 呎櫃) 運價來到 10876 美元，續漲 424 美元，周漲 4.06%，高於前一周的漲幅 2.8% 美西線也大漲 183 美元至 5927 美元，漲幅 3.19%，略低於前一周的漲幅 3.4%。

不過，歐洲線每 TEU 再次小跌 9 美元至 7398 美元，周跌 0.12%。

貨攬業者指出，若從 Drewry 世界貨櫃指數 (WCI) 來看，至 8 月 19 日，一周來續漲 2% 或 192 美元，每 FEU 運價達 9613 美元，漲幅持續擴大。

長榮今日召開法說會時也指出，需求未歇穩步前行的看法並未改變，目前船隻班班滿載，需求遠遠大於供給，推升運價走勢。

長榮樂觀看待，第三季會優於第二季，海運市況傳統上是第四季會比第三季淡，但今年受到疫情影響「世事難料」，第四季並不悲觀；整體而言，下半年海運展望肯定較上半年好。