飛宏副理涉竊營業秘密跳槽中企 遭桃檢攔截起訴

電源供應器製造商飛宏 (2457-TW) 近年積極布局電動車市場，充電樁陸續打進歐美各大車廠，不過，桃園地檢署查出，飛宏電動車電源事業群研發處張姓副理涉嫌竊取營業秘密，計畫帶著資料一起跳槽到中國相關產業，檢方今 (20) 日偵查終結依違反營業祕密法起訴他。

根據檢方調查，飛宏電動車研發部門的 1 名張姓副理，於 2019 年 7 月至 2021 年 4 月間，未經公司授權或同意，假借公務名義，要求下屬上傳內部營業秘密資訊到他私設的網路伺服器。

檢方發現，張姓副理已取得中國相關產業公司的聘用通知，有意在今年 5 月將取得的機密資料一起攜至對岸任職，檢方隨即指揮專案小組在 4 月 20 日前往搜索、拘提，並聲押獲准。

檢方今天依違反營業秘密法第 13 條之 2 第 1 項，意圖在大陸地區使用而犯擅自重製或其他不正方法而取得營業秘密等罪嫌，對這名張姓副理提起公訴，全案移審。

飛宏 7 月營收 11.12 億元，月增 14.5%、年增 45.5%，累計前 7 月營收 64.78 億元，34.4%。飛宏日前與東元簽署合作意向書 (MOU)，將布局電動車快速 / 急速充電樁市場，搶攻美國商用、都市客運和公部門巴士等領域，不過，以營收占比來看，飛宏目前電動樁貢獻仍低，僅約 1%，主要還是以手機與平板 4 成最高。