〈外銷訂單〉8月可望連十八紅 廠商評估東南亞疫情影響有限

在電子科技產品、傳統貨品雙動能帶動下，7 月外銷訂單續創歷年同期新高，展望未來，經濟部統計處處長黃于玲認為，8 月電子、傳產動能延續，外銷訂單可望連十八紅，續創歷年同期新高，此外，面對近期東南亞疫情嚴峻，廠商也多認為接單受影響有限。

經濟部統計處預估，8 月外銷訂單金額將落在 550-565 億美元，月增幅為 -0.5% 到 2.2%，年增幅則落在 20.9% 到 24.2%，可望連十八紅。

黃于玲表示，下半年外銷訂單面臨高基期效應，年增幅將逐步收斂，不過依目前廠商回報，電子產品在 5G、車用等新興應用發酵，加上新品動能帶動下，可望維持高檔，傳產同樣受惠終端投資增加，加上價格續居高檔，8 月訂單狀況也不看淡。

從主要接單地區來看，東協是近期我國外銷訂單成長最快的地區，7 月接單金額達 53.5 億美元、年增 33.7%，同為歷年同期新高，但近期越南、泰國等東南亞國家疫情升溫，也引發市場對廠商接單疑慮。

針對東南亞疫情，黃于玲回應，經濟部有對廠商進行調查，在 100 家有回覆的廠商中，約有 33 家廠商認為接單將受影響，主因是工廠設置在東南亞地區，認為不受影響的廠商則達逾 6 成，強調接單與生產不同，東南亞疫情並不影響接單。

黃于玲也補充，若以外銷訂單全體約 2800 家廠商來看，回應有受影響的 33 家廠商，訂單金額合計占整體比重並不到千分之一，因此認為影響程度有限。