〈中華電股東會〉企業客戶成長性低於預期 需長時間布局

中華電 (2412-TW) 今 (20) 日舉行股東會，歷經近 9 個小時才落幕，董事長謝繼茂會後表示，雖然 5G 用戶滲透率不如 4G 時期，不過仍優於其他國家，企業客戶方面則因需要投入大量研發應用，需要長時間佈局，成長性也不如預期。

台灣大 (3045-TW) 董事長蔡明忠提到，5G 應用尚待發展，用戶升級 5G 速度，不如當初 3G 轉 4G，對此，謝繼茂也同樣認為，5G 升級速度確實沒有 4G 時期快，主要原因是 4G 網路佈建非常完整，且 3G 轉換 4G 使用體驗有很大差距。

謝繼茂補充，雖然國內 5G 用戶移轉速度不及過去，但跟鄰近國家韓國相比，韓國 5G 開台首年滲透率僅 8%，台灣首年滲透率已達 11%，因此台灣發展相對快。

企業端方面，謝繼茂表示，企業初期發展非常快，不過目前面臨大量投入研發階段，新應用需要時間測試，整體成長性逐步緩慢，且成長速度不如當初預期。

總經理郭水義指出，企業客戶持續注重 5G、AIoT 相關應用，期望讓兩大領域應用擴大，同時能與國內業者合作拓展海外市場，但五年內，企業應用營收仍難超越消費端。