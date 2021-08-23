許勝雄交棒許介立 如何扛起40年老店？先從這家營收200億的電源廠做起

文 / 王子承

金仁寶集團創辦人許勝雄正式交棒康舒董事長大位給獨子許介立，現年 47 歲的許介立，也端出 3 大成長引擎，要帶領這家 40 年老店面對產業新挑戰。

8 月 11 日，電源廠康舒股東會上，金仁寶集團董事長許勝雄卸下 25 年的康舒董座大位，交棒給現年 47 歲的獨子許介立；在康舒任職總經理已然 10 個月的許介立，面對股東頻頻提問，也有條不紊地回答了各式犀利提問，獲得股東認可。

為了培養許介立接棒，許勝雄煞費苦心，許介立一從學校畢業，就安排他從金仁寶集團基層開始做起，歷練作業員、採購、業務多重身分，許介立也說，「透過集團的輪調跟訓練，讓我對公司運作有基礎了解。」即使現已成為董座，也能將第一線運作流程，納入決策思考。

不僅歷練公司營運，許勝雄也磨練許介立的投資眼光。2012 年時，許介立離開集團，任職家族創投事業盛睿私募基金，管理規模約 1 億美元的基金，並投資新創 Gogoro、誠品等公司；直到 17 年許介立回鍋康舒擔任副總，才正式參與康舒經營，不僅執掌了最重要的電源供應器部門，也於 20 年接任總經理一職。

談到許介立的人格特質，與許介立有往來的金仁寶集團高階主管觀察，「他的個性溫和，善於協調。」在許介立任總經理後，金寶、康舒兩家公司往來更為密切。事實上，亞馬遜智慧音箱訂單就是最好實證，這個訂單由康舒拿下，不僅由康舒負責電源供應器生產，還找來金寶負責組裝。

同時兼任仁寶、金寶、凱碩董事以及泰金寶副董事長的許介立也笑說，「我老闆很多。」他指出金寶總經理陳威昌、仁寶總經理翁宗斌等人，過去就是他在仁寶時期的長官，他不諱言未來集團合作的模式會更多。

近幾年的康舒，也積極轉型。14 年開始，康舒從最早的電腦電源供應器本業，逐步往潔淨能源產業發展，高毛利電源、車電、綠能，成為了康舒未來成長的重要 3 大引擎。

在傳統電源事業上，康舒不只生產 3C 產品所用的電源供應器，更將焦點放在毛利較高的資料中心、5G 基地台電源產品線。

除了資料中心打入北美市場之外，康舒近年還以電源供應器打進了低軌道衛星 SpaceX 的地面收發站供應鏈，為燃料電池廠 Bloom Energy 提供零組件與代工服務，並投資 Gogoro，成為其充電基架供應鏈，積極跟進國際電池能源發展趨勢。

此外，近年電動車熱潮興起，康舒也與日系、陸系車廠合作開發馬達控制系統、電源轉換器、管理系統等，汽車領域驗證期雖長，但通過後訂單穩定，有助康舒走向高毛利事業。

為擺脫成為單純的上游供應商，康舒也往能源領域投資。

來源：《今周刊》 第 1287 期

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