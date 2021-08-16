鉅亨美股雷達：蔚來遭下修ASP與毛利率預估、機構看好AMD繼續受惠英特爾失誤
美股重要看點：
上週五 (13 日) 美國公布 8 月密大消費者信心創下 10 年新低，打壓了市場原先樂觀的疫後經濟復甦情緒，8 月密大消費者信心顯示 Delta 病毒狂襲全美各州，為美國消費者帶來嚴重的衝擊。
美國密西根大學週五公布 8 月消費者信心指數驟降至 70.2，遠低華爾街預期的 81.2，以及 7 月的 81.2，創下 2011 年 12 月以來最低。
密大消費者調查首席經濟學家 Richard Curtin 表示，這種負面的經濟評估異常激增也是一種情緒反映，主要來自於對於疫情很快結束希望的幻滅。
美股前一交易日漲跌：
- 道瓊指數上漲 15.53 點，或 0.04%，收 35,515.38 點。
- 那斯達克指數上漲 6.64 點，或 0.04%，收 14,822.9 點。
- 標普 500 指數上漲 7.17 點，或 0.16%，收 4,468 點。
- 費城半導體指數上漲 22.1 點，或 0.67%，收 3,335.0 點。
今日重要總經數據：
- 美國 8 月紐約 Fed 製造業指數，市場預期 28.5，前值為 43.0。
重要個股動態：
1. 蔚來汽車 (NIO-US)
花旗銀行分析師 Jeff Chung 在針對蔚來汽車的最新研報內，宣布調降蔚來汽車的目標價，但維持對蔚來的股價評級。
由於蔚來發布的第三季財測預期保守，故花旗將蔚來目標價自每股 72 美元下調至 70 美元，並下調了未來 2 年蔚來的平均銷售單價 (ASP) 和毛利率預期。
而雖然蔚來目標價遭到下調，但 Jeff Chung 仍然維持對蔚來股票的買入評級。
2. AMD (AMD-US)
美國銀行分析師 Vivek Arya 在針對 AMD 的最新研報中，預估 AMD 毛利率將有大幅上揚之空間，並預期每股盈餘 (EPS) 將在未來 2-3 年倍「翻倍」。
Vivek Arya 預計 AMD 毛利率將在今年提升 350 個基點至約 48%，未來 2 年將進一步提升到 50%，進入行業前三
而在毛利率走揚的帶動下，Vivek Arya 亦對 AMD EPS 在未來 2-3 年翻倍至 5 美元感到相當樂觀。
AMD 受益於英特爾最近的失誤，Vivek Arya 認為 AMD 將繼續因此受益，因為英特爾新計劃的執行風險不低，這有可能促使更多用戶選擇 AMD 產品。
Vivek Arya 認為，AMD 專注於 PC 市場目前風險不高，不像英特爾面臨 Chromebook 銷售大幅下滑、或是蘋果棄用 X86 晶片等風險。
Vivek Arya 估算，將 AMD 與營收同樣大幅增長的同業相比，AMD 估值顯然是低得多。
3. Coinbase (COIN-US)
據 Coindesk 數據顯示，比特幣上週六達到 48126.47 美元，創下自 5 月 17 日以來的最高水平，並推動整體加密貨幣市場市值自 5 月中旬以來首次超過 2 兆美元。
加密貨幣交易所 Luno 業務發展主管 Vijay Ayyar 表示，比特幣的上漲是之前一直處於低位的必然結果，看好比特幣將接近 48000 美元和 50000 美元之間的水平交投。
而隨著比特幣的價格上漲，以及加密貨幣市場市值持續揚升，市場分析師亦看好加密貨幣交易所 Coinbase 將會是重要受益者。