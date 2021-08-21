〈熱門股〉晶碩積極擴產迎旺季 股價周漲1成站回500元

和碩 (4938-TW) 旗下隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 今年以來積極擴展，上半年產能大擴 5 成，展望下半年，迎接中國、日本購物節銷售旺季，晶碩仍有擴產計畫，目前產能維持滿載，本周股價逆勢抗跌，周漲逾 1 成，站回 500 元整數關卡。

晶碩因應中國、日本客戶需求增加，上半年以每季 1000 萬片月產能進行擴充，統計今年以來產能就較去年底大增 50%，7 月月產能達約 6000 萬片，也助推營運走高，晶碩也透露，下半年仍有擴產計畫安排中，也看好購物節旺季來臨，全年維持逐季成長目標。

晶碩目前僅有一座龜山廠，大溪新廠則按計畫進行中，預計明年第二季土建完工，並開始進駐設備後投產，據了解，晶碩規劃大溪廠第一期月產能達約 4600 萬片、二期則規劃 6000 萬片月產能。

展望下半年，晶碩看好進入銷售旺季，加上雙 11、雙 12 等購物節將接棒登場，維持全年逐季成長目標，其中，中國營收占比上半年已超越日本，下半年訂單動能也維持高檔，認為全年可望維持雙位數成長，台灣方面，雖然第二季受國內疫情影響，但認為 8 月起營運可望逐步恢復。

晶碩第二季稅後純益達 2.95 億元，季增 31.4%、年增 110.8%，每股純益 4.22 元，累計上半年三率三升，稅後純益 5.19 億元、年增 124.8%，每股賺 7.43 元，雙寫新猷。