 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

美國晶片荒未解 賀錦麗：半導體供應鏈問題非常真實

鉅亨網編譯余曉惠
美國晶片荒未解 賀錦麗：半導體供應鏈問題非常真實 (圖:AFP)
美國晶片荒未解 賀錦麗：半導體供應鏈問題非常真實 (圖:AFP)
Tag
賀錦麗Kamala Harris美國經濟美國副總統供應鏈半導體晶片產業出訪亞洲新加坡越南晶片荒汽車智慧手機通用

晶片荒衝擊全球產業之際，美國副總統賀錦麗 (Kamala Harris) 周五 (20 日) 啟程前往新加坡和越南，希望與在供應鏈占有重要地位的亞洲國家打好貿易關係，她表示，全球晶片短缺衍生出來的問題「非常真實」。

賀錦麗將在周日 (22 日) 抵達新加坡，下周二 (24 日) 前往越南，26 日離開，預料她將強調美國的全球領導者地位，並展現美國「續留」亞洲的意志。

賀錦麗周五啟程之前受訪時表示，美國和亞洲地區的經濟和國家安全利益一向深遠，而且美國高度依賴亞洲供應鏈。

舉例來說，新加坡正在廣招半導體人才並提升產能，美商 GlobalFoudries(格芯，格羅方得) 最近也宣布計劃投資 40 億美元在當地建廠，預定 2023 年啟用，主要生產智慧手機和汽車晶片。

越南則是亞洲行第二站。近年由於企業紛紛遷出中國，越南在供應鏈的重要性與日俱增，美商英特爾 (INTC-US) 是越南最大外國投資人之一 ，為了配合越南防疫政策、確保在胡志明市的營運不中斷，短短一個月投入 1,400 億越南盾 (610 萬美元)。

賀錦麗周五表示，通用汽車 (GM-US) 執行長巴拉 (Mary Barra) 也向她提到半導體供貨問題。

通用周五稍早表示，由於電池起火風險，將召回超過 7.3 萬輛 Bolt 電動車，預計成本約 10 億美元，並表示考量到擴大召修衍生的成本，將向南韓供應商樂金化學 (LG Chem) 求償。

相關個股

英特爾US-INTC通用汽車US-GM

相關新聞