美國晶片荒未解 賀錦麗：半導體供應鏈問題非常真實

晶片荒衝擊全球產業之際，美國副總統賀錦麗 (Kamala Harris) 周五 (20 日) 啟程前往新加坡和越南，希望與在供應鏈占有重要地位的亞洲國家打好貿易關係，她表示，全球晶片短缺衍生出來的問題「非常真實」。

賀錦麗將在周日 (22 日) 抵達新加坡，下周二 (24 日) 前往越南，26 日離開，預料她將強調美國的全球領導者地位，並展現美國「續留」亞洲的意志。

賀錦麗周五啟程之前受訪時表示，美國和亞洲地區的經濟和國家安全利益一向深遠，而且美國高度依賴亞洲供應鏈。

舉例來說，新加坡正在廣招半導體人才並提升產能，美商 GlobalFoudries(格芯，格羅方得) 最近也宣布計劃投資 40 億美元在當地建廠，預定 2023 年啟用，主要生產智慧手機和汽車晶片。

越南則是亞洲行第二站。近年由於企業紛紛遷出中國，越南在供應鏈的重要性與日俱增，美商英特爾 (INTC-US) 是越南最大外國投資人之一 ，為了配合越南防疫政策、確保在胡志明市的營運不中斷，短短一個月投入 1,400 億越南盾 (610 萬美元)。

賀錦麗周五表示，通用汽車 (GM-US) 執行長巴拉 (Mary Barra) 也向她提到半導體供貨問題。

通用周五稍早表示，由於電池起火風險，將召回超過 7.3 萬輛 Bolt 電動車，預計成本約 10 億美元，並表示考量到擴大召修衍生的成本，將向南韓供應商樂金化學 (LG Chem) 求償。