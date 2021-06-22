格羅方德斥40億美元 在新加坡擴建12吋新廠

晶圓代工廠格羅方德 (GLOBALFOUNDRIES) 今 (22) 日宣布，將與新加坡經濟發展局合作，在已承諾客戶的共同投資下，斥資 40 億美元，在新加坡設立 12 吋新廠，預計 2023 年完工，屆時年產能將增加 45 萬片，以因應高漲的市場需求。

格羅方德表示，全球對半導體晶片的需求，正以前所未有的趨勢持續成長，預期全球半導體銷售在未來 8 年內增長 2.1 倍，為因應需求，公司也計畫在美國、德國及新加坡廠區進行全面擴產，先由新加坡 12 吋 (300mm) 廠第一階段開始增建。

格羅方德預計，12 吋新廠興建完畢後，將提供 1000 名高價值就業機會，包括技師、工程師等，預計 2023 年啟用，屆時年產能將增加 45 萬片，整體新加坡廠區的年產能上升至 150 萬片。

格羅方德強調，該廠將成為新加坡最先進的半導體製造廠，並進一步供應多功能的射頻、類比供電的非揮發性記憶體解決方案，廠區規劃增建 25 萬平方英呎 (2.3 萬平方公尺) 的無塵室與新的管理辦公室。

格羅方德執行長 Tom Caulfield 表示，格羅方德透過加速投資全球，以應對國際半導體短缺的挑戰，此次與客戶及新加坡政府三方合作，即是取得成功的關鍵因素，也期待能將相同的營運模式複製至美國及歐洲市場。

Tom Caulfield 進一步說明，格羅方德在新加坡的新廠將支援高速成長的終端市場，包括汽車、5G 行動網路與資安設備部件，公司已成功與客戶達成長期協議。

新加坡經濟發展局主席馬宣仁指出，新加坡致力與產業領導者格羅方德合作，以面對全球的半導體需求，尤其是正持續增長的人工智慧與 5G 領域，強調半導體是新加坡製造業的中流砥柱，而格羅方德投資興建的新廠，將驗證新加坡作為全球高科技生產與創新據點的吸引力。

格羅方德客戶供應鏈也會得到進一步強化，看好優渥的職缺與商機，為新加坡國民及在地企業帶來助益，並為經濟注入新的活力。