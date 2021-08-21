拿中國商品冒充美國貨 美國司法部開罰

美國司法部週五 (20 日) 判處一家美國國防承包商近五年監禁與 760 萬美元賠償金，主因是他向軍方售出超過 700 萬美元的中國商品並冒充美國製造。

來自維吉尼亞州紐波特紐斯的 62 歲 Beyung S. Kim 是 Iris Kim 公司所有者，他承認多年來一直從中國進口商品，接著剪掉「中國製造」標籤，以標有「美國製造」的標籤取而代之，再將這些假冒品出售給美軍各部門。

Iris Kim 和美國國防部 2011 年至 2018 年期間簽署數十份價值 2400 萬美元的合約，該合約規定 Iris Kim 提供的這些產品必須為美國製造或在不包括中國的少數其他國家 / 地區製造。

但從西點軍校學員泳褲、T-Shirts、水壺，再到六角手風琴線軸的所有物品，全部都是中國製造，要求的美國製造全都變了調。

美國司法部援引代理聯邦檢察官 Raj Parekh 的話說：「被告 (Beyung S. Kim) 惡劣的行徑導致美國政府花費 700 多萬美元購買欺詐性進口貨物，這些資金本來是要協助美國人的，包括美國工人、傷殘退伍軍人和授權貿易夥伴。」

截稿前，Beyung S. Kim 的律師拒絕發表評論。