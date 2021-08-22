金融股新一波超級法說會接棒 聚焦三大主題

繼永豐金、富邦金召開法說會後，金融股新一波超級法說會陸續登場，本周將由中信金 (2891-TW)、新光金 (2888-TW)、台新金 (2887-TW)、國泰金 (2882-TW)、華南金 (2880-TW) 接棒，預期聚焦經濟展望等三大主題。

中信金法說會預計 8/23 召開，8/24 則為新光金、台新金，8/25 還有國泰金、華南金，儘管疫情趨緩，但五家金控仍都採線上法說會形式進行。

金控對後市經濟展望將是首要重點，依據目前已召開的金控看法顯示，大多認為今年台灣經濟成長率 (GDP) 全年「保 5」樂觀；不僅台灣經濟亮眼，全球景氣也持續復甦，有利循環類股，尤其是與景氣連動度高的金融股。且利率上升，長短期利差擴大，也有助嘉惠金融業獲利。

台股今年上半年強強滾，但近期震盪加劇陷入修正，各金控後續的資本市場投資策略，以及各銀行授信與財富管理的成長狀況也將是關注重點。

此外，這是台新金在併購已更名為台新人壽的保德信人壽後的首次法說會，對台新人壽的展望，以及後續成為台新金第三根獲利支柱的期待，都將是法說會焦點。

受惠於景氣復甦，帶動金融股上半年獲利繳出優異獲利表現，且近期明顯受到資金追捧，據 CMoney 統計，近五個交易日三大法人買超元大金逾 4 萬張，中壽、華南金都超過 3 萬張，永豐金、第一金、國泰金、玉山金、京城銀也都有萬張以上的水準；金融股是否能繼續上演法說行情值得期待。