〈觀察〉電視大尺寸化趨勢不變 面板雙虎砸重金布局產能

面板產業進入景氣循環高原期，在小尺寸電視面板價格面臨修正之際，面板廠正積極布局下一階段成長動能，雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 今年就擴大加碼資本支出，也同樣釋出將擴大投資大尺寸面板產能布局，寄望在未來持續搶得先機。

友達、群創受惠遠距宅經濟發酵，加上近一年來面板報價持續走揚，均繳出連三季獲利百億元以上成績，群創第二季更改寫單季新高紀錄，大賺 214 億元，雙虎也馬不停蹄計畫今年將分別砸下 240、250 億元資本支出，優化產能布局，金額也都較去年大增 2 成以上。

除優化產能外，雙虎近期也都釋出將擴大布局大尺寸面板計畫，其中，友達宣布最新核准的 317 億元資本支出預算，就預計明年用於擴充台灣廠高階、大尺寸電視產線，群創則是聯手超視界，計畫支付人民幣 40 億元 (約新台幣 172 億元)，取得超視界未來十年大尺寸面板供應。

雙虎布局符合近年產業大尺寸、高值化趨勢，根據統計，去年全球液晶電視尺寸已達約 47-48 吋，主流電視也逐步從 32 吋轉往 40-50 吋發展，預期今年整體尺寸將再成長 2 吋達到 50 吋。

從面板供應來看，雙虎也已搶得先機，據研調機構 Witsview 統計，去年全球前五大 TFT-LCD 大尺寸面板出貨數量廠商，依次為京東方、群創、友達、LGD、華星光電，分別拿下 30%、17%、13%、13%、6% 市占，雙虎合計就拿下近 3 成市占，近期大舉加碼投資，也是鞏固市占的積極作為。

另外，觀察近期中小尺寸電視面板出現價格漲勢趨緩，甚至走跌情況，代表面板產業即將進入此波產業循環高原期，但依分析師、研調機構預期，下半年面板縱使走跌，價格仍不至於低於去年底，也代表今年面板廠可望維持穩定獲利，選在此時加碼投資，也可望為下一波產業循環提前預作準備。