三「貸」同堂壓力大 可用小錢規劃高保障

現代人學貸、車貸、房貸「三貸同堂」經濟壓力大，加上新冠疫情不確定因素，若不幸發生意外或染上疾病，就可能危及家中生活品質，保險公司表示，可用小錢規劃保障以轉嫁風險。

金融聯合徵信中心最新統計，截至 2021 年 4 月底，全台背負房貸、車貸及學貸總計超過 320 萬人，若再加上信貸的 144 萬人，約有 3 成勞工人口肩扛著沉重的還款壓力。

新安東京海上產險副總經理暨發言人呂文泉表示，責任愈大，就愈要先安排好自身的保障，因為保險是第一層防護網，同時因事故傷害長年盤據國人前十大死因，當意外或疾病來襲，若這層網破了，肯定影響到家中經濟。

新安東京海上產險表示，多數青壯年尚未接種新冠肺炎疫苗，更需要完善且令人心安的保險規劃，首要的考量應具備有意外、醫療及防疫的保障，及兼顧突發傷病住院醫療、疫苗及防疫等三大防護，都是勞工朋友們人身保險最佳基礎。

意外險具有低保費、高保額的特性，是人身保險規劃的核心，建議可將保險額度拉高至足以維持家人未來 10 年生活所需，以該公司「心安守護 2」專案為例，不僅提供住院日額及實支實付傷害醫療給付的全方位醫療保障，若搭乘大眾運輸工具不幸造成身故及失能最高將給付 2000 萬元，可讓家人未來生活無後顧之憂。

另外，疫情持續籠罩，尤其傳染力更高的變種病毒隨時可能侵台，因此，提醒身為家中經濟支柱的勞工朋友們別漏了防疫保單。

新安東京海上產險以「疫健雙保」為例，不僅有突發傷病健康保險，同時提供新冠肺炎疫苗接種及法定傳染病等突發傷病兩大健康保障，其中，突發傷病給付不分海內外，連受薪階級海外差旅可能面臨的住院醫療也一併照顧到，就算尚未接種疫苗，只要確診法定傳染病，即可獲得 5 萬元補償，接種新冠疫苗後，針對疫苗接種不良事件，還有住院日額、加護病房、住院關懷等保障。