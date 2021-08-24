開學防疫不鬆懈 4撇步為孩子建構保障防護網

9 月初即將開學，防疫不能鬆懈，全球人壽建議，家長幫孩子準備防疫用品時，也可透過 4 撇步規劃孩子們的醫療保障，用預算內的保費為孩子建立保險防護網，讓保障更到位。

據行政院主計處統計，全台約有 421.2 萬的各級學校 (幼兒園到大學) 學子們，這群孩子終於可以恢復正常到校上課，但卻有可能面臨疫情風險，加上國外已有多起因 Delta 變種病毒感染孩童的案例，而臺灣疫苗接種率尚未普及，家長們尤為擔心，建議可以透過保險轉嫁風險。

撇步一：終身型主約搭配定期型附約 可控制預算內

《保險法》已明定未滿 15 足歲被保險人身故只能給付喪葬費用，依所得及遺贈稅法現行標準，喪葬費用為 61.5 萬元註 4，雖然學生保險、年金險等可不算入 61.5 萬元之內，再加上健康險等可退還保費，但仍有家長不確定該怎麼投保才能真正替孩子們做足保障。

全球人壽表示，未滿 15 足歲孩子的健康險規劃，建議家長可參考自身預算，以終身型的主約搭配定期型的附約商品，讓孩子有家長與保險作為靠山，避免因為疾病或意外而造成家庭龐大的財務支出。

終身型主約商品的優點就是固定年限繳完保費後便可享有終身保障；並且搭配定期型的附約，利用年輕時期保費較低的優勢來加強特定期間的保障。

撇步二：必備住院日額、實支實付 強化定期意外險、意外醫療

至於孩子開學後面臨的染疫風險，全球人壽建議，可先以終身型住院日額醫療險為主約，搭配定期型實支實付醫療險。

因為學生群體上課，加上低年級生對病毒的耐受力低，若遇到腸病毒或類呼吸道感染，常常會需要住院 3、5 天，甚至有時候會到 10 天，父母就需要請假照顧小孩，所以住院日額醫療險補貼病房費，甚至涵蓋父母請假照顧的薪資補貼，就顯得很重要。

而且家長們都希望給小孩最好的醫療照顧，再加上健保自費項目多，如果需要高額自費的醫藥費用，實支實付醫療險在限額內的雜費給付就能派上用場。

此外，也建議透過定期型意外險、意外醫療等做為孩子保障的強化，其中給付項目有涵蓋骨折未住院者更佳。

全球人壽觀察發現，實例上曾遇過可能小孩子在家裡蹦蹦跳跳、不小心跌倒，送醫後發現鎖骨骨折，如果小孩年紀太小，醫師可能會因為生長板問題，不建議馬上開刀，而是治療固定後請家長帶回休養，之後再評估治療方法。如果保障內容涵蓋骨折未住院的話，就會依照骨折部位、完全骨折日數等條款約定，依照保額核算出理賠金額，即便沒有住院與動手術，也可以申請理賠。

撇步三：有預算再加碼定期型重大傷病險、癌症險

全球人壽指出，如果預算足夠，建議家長補足重大傷病保障，因為重大傷病險涵蓋的保障項目很多，遇到重大傷病時可以獲得一整筆的保險給付，解決初期醫療費用的支出問題。

此外，如果有餘力還可以加入癌症險的規劃，因為近年來癌症的普及率趨勢偏高與學齡兒童罹癌案例增加，全球人壽建議家長及早做好癌症險的規劃，以轉嫁不幸罹癌時，需支付的龐大醫療費用。

若回歸預算考量，建議先以定期型規劃重大傷病險、癌症險的保障，並且透過定期的保障內容檢視，依需求調整保障內容。

撇步四：定期健檢家長與孩子保障 調整終身型與定期型比例

全球人壽建議，家長在替孩子投保時，必須先抓好預算，以終身型與定期型的保險來搭配，且必須定期進行保單健檢；也提醒家長們，規劃孩子保障同時，也不忘定期檢視自己的保障缺口，並適時的依照家中預算來調整保障規劃，比如把定期型轉為終身型、調整保額或是調整終身型與定期型的商品比例。

全球人壽表示，不論未來疫情發展如何，人的一生不論大人小孩都需要有基礎醫療保障，填補生病帶來的經濟風險，也讓自己在治療時有更好更舒適的選擇，同時不會造成家人的負擔。建議家長及時審視當初投保的保障內容是否還符合目前個人及家庭的保障需求，如果有所不足，也必須及時補足缺口。