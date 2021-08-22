〈觀察〉駭客攻擊頻頻 資安需求成編碼型記憶體發展趨勢

近來疫情加速全球數位化轉型，不過網路駭客攻擊頻率也提升，造成的經濟損失，引發各國高度重視；隨著萬物聯網時代來臨，資安需求也因此成長，將成未來快閃記憶體 (Flash) 發展新方向，華邦電 (2344-TW)、旺宏 (2337-TW) 等台廠均積極搶進布局。

網路駭客手法日益精進，資安事件層出不窮，調查機構 Cybersecurity Ventures 去年預測，網路犯罪將在 2021 年造成全球 6 兆美元的損失；Gartner 也預估，明年全球網路安全相關支出將達 1337 億美元。

駭客造成的龐大經濟損失已引發各國高度重視，歐盟規定，2023 年的資通訊產品、尤其是記憶體，需符合國家安全規範。

包括微軟、思科等科技巨頭也相繼投入資安領域，參與投資以色列網路資安新創公司 Illusive Networks，該新創公司專門提供誘捕系統反制駭客攻擊，並記錄駭客資訊，顯見對資安議題的重視已成各科技大廠共識。

華邦電董事長焦佑鈞就看好，NOR Flash 未來除高容量產品需求外，因應駭客攻擊所產生的創新應用，將成未來編碼型記憶體發展的新方向。

就歐盟與美國相關安全規範來看，將來所有物聯網產品都須具備基本安全保護能力，以防電子產品儲存控制碼遭駭客破解，相關需求將推升記憶體設計創新，並與時俱進，如焦佑鈞所言，駭客會成為不斷督促廠商進步的因素。

華邦電的 TrustME W77Q 安全快閃記憶體產品，日前取得 ISO 26262 ASIL-C Ready 雙重國際認證，未來將從物聯網領域，進一步擴展至車用市場，滿足車用系統設計中日益重要的硬體與軟體安全需求。

旺宏也以 ArmorFlash 記憶體積極布局車用市場，該記憶體已導入輝達 DRIVE AGX Xavier 及 DRIVE AGX Pegasus 自駕車運算平台，除車用外，也搶進物聯網、工業、醫療、智慧家電、穿戴式裝置等各類應用，因應相關晶片日益升溫的資安防護需求。