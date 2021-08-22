〈觀察〉歐盟不急對中國下重手 台螺絲廠轉單效益再等等

歐盟對中國進口螺絲展開反傾銷調查，市場看好台廠可望迎來轉單，但有業者直言，歐洲正值經濟復甦關鍵點，加上疫情尚未平息，考量到供應穩定，歐盟未對中國祭出臨時反傾銷稅，短期轉單不明顯，需觀察中長期的效益。

據了解，歐盟自去年底重啟對中國扣件反傾銷調查，原訂 7 月中就該宣布臨時反傾銷稅，但至今仍未公告，而是宣布調查持續進行，雖然有實施為期 9 個月的進口登記，但與先前針對進口鋼材實施保護措施相比，歐盟此次態度較為和緩。

針對此現象，業者分析，目前歐洲雖然解封，但疫情尚未完全平息，不論生產或是海運運輸都還不算穩定，且現階段是各國力拚經濟復甦的關鍵點，而中國是歐盟螺絲扣件最大供應國，若此時祭出反傾銷，恐使得供應不穩定，反倒拖累經濟復甦。

因此，業者直言，目前受惠此事的轉單效益其實不大，歐盟的螺絲扣件訂單強勁，主要還是來自解封帶動的報復性需求；不過，歐盟對中國的反傾銷調查到明年 2 月是最後期限，仍可期待中長期帶來的效益。

另一方面，歐洲螺絲市場需通過 CE 認證，且對於供應廠商的螺絲製程環保要求嚴謹，則可望成為反傾銷外，台廠爭取歐洲市占率的另一大動能。